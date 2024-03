Luka Svetina po uradnem prestopu z nacionalke: »Vračam se precej bolj izkušen z bolj debelo kožo«

Poročali smo že, da je voditelj Luka Svetina zapustil nacionalko, zdaj pa so s Planet TV tudi uradno potrdili, da se jim je z marcem pridružil.

»Vrniti se na Planet točno po dveh letih, odkar sva s kolegico Valentino Plaskan vodila oddajo Slovenija izbira, je vsekakor nostalgično. Takrat sem se prvič preizkusil v takšni vlogi na kateri izmed večjih slovenskih televizij, bilo mi je v veselje delati z ekipo na Planetu, oddaja pa mi je takrat služila tudi kot karierna odskočna deska. V kratkih dveh letih se je marsikaj spremenilo, vračam se precej bolj izkušen in z bolj debelo kožo.«

Sicer pa so ob tem s Planet TV še sporočili, da Svetino zanimajo različne teme, kot so politika, šport, gospodarstvo ter zdravstvene teme. Je velik ljubitelj psov, najraje pa zaide v gore.

»Hribe imam zapisane v genih. Doma sem z Gorenjske, z dežele hokeja, Jesenic, kjer smo obdani z Julijskimi Alpami na eni in Karavankami na drugi strani. Oče me je od malih nog s seboj praktično vsak sončen vikend jemal po hribih. Vedno sem govoril, da je povsod lepo, a doma na Gorenjskem najlepše. Dokler nisem novembra obiskal Bariloche v severni Patagoniji, kjer živi tudi skupnost s 300 Slovenci. Imajo svojo šolo in svoj planinski klub. Družina Jerman ima v lasti žičnico, ki vas pripelje na hrib Cerro Campanario, od koder je magičen pogled na to deželo tisočerih jezer in največjega med njimi, Nahuel Huapi. Ja, tukaj, kjer sem dihal najbolj čist zrak do zdaj, bi nekoč živel.«