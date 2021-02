Luka Dončić osrečil bolno dekle

Luka je znan kot velik dobrodelnež. FOTO: USA TODAY SPORTS

Mogoče se komu to zdi malenkost, ampak drugim pa taka gesta veliko pomeni.

, voditelj najbolj poslušanega jutranjega programa v Sloveniji, Denis Avdić Showa na Radiu 1, je navdušil z ganljivim presenečenjem. 14-letni, ki je prestala zadnjo kemoterapijo in se je vrnila domov, je poklonil dresPoslušalcem je zaupal, da mu je pred kratkim elektronsko sporočilo poslalin zaupal, da je njegova nečakinja Nina na zdravljenju v bolnišnici. Ker se je v petek odpravila domov, jo je želela njena družina presenetiti. »Rekel sem, no, da vidimo, kaj se da narediti. Obrnil sem se na, če lahko pomagajo s presenečenjem,« je dejal Denis, ki je zavihal rokave in se podal v lov za Dončićevim dresom. Tega so dobili, Luka pa ga je za Nino, ki je bila pred boleznijo športnica, tudi podpisal.V studiu so njen stric Martin, očein sestraostali brez besed, solz v očeh ni manjkalo. »Take zgodbe se človeka dotaknejo, mogoče se komu to zdi malenkost, ampak drugim pa taka gesta veliko pomeni,« je zaključil Denis.