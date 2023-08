Lorella Flego objavila fotografijo v kopalkah. Tara Zupančič ni skrivala navdušenja (FOTO)

»Do sreče ne pripotujemo, je nimamo v lasti, je ne zaslužimo, nosimo ali užijemo. Je duhovna izkušnja živeti vsako minuto z ljubeznijo, milostjo in hvaležnostjo.« To so besede Lorelle Flego, voditeljice iz jutranjega programa RTV Slovenija, ki širšo javnost navdušuje z modnimi nasveti.

Tokrat prelepe voditeljice, ki je julija dopolnila 49 let, nismo uzrli na TV-zaslonih, nas pa je na družabnih omrežjih navdušila z objavo fotografije v kopalkah. Zdi se, da se Primorka mudi čez lužo, v Miamiju, kjer se pred močnimi sončnimi žarki skrbno skriva v prijetni senci.

Fotografija je v nekaj dneh zbrala okoli šest tisoč všečkov, navdušenja pa ni skrivala niti voditeljica in manekenka Tara Zupančič. Pod Lorellino fotografijo je zapisala, da je prelepa.