Po neprimerni izjavi se je asistentka z ekonomske fakultete posula s pepelom

Konec tedna so ljubljanske ulice preplavili tekači Ljubljanskega maratona, v nedeljo pa smo volili tudi novega predsednika države. Med tistimi, ki so se na volišče podali ravno v času maratona, je bila tudi profesorica na eni izmed ljubljanskih fakultet, ki je na družabnem omrežju neprimerno komentirala dogajanje. »Ceste so zaprte zaradi maratona, konkretno zaradi enega tekača z berglami (!!) jaz ne morem priti do volišča,« o čemer smo že pisali.

Po burnih odzivih javnost in ekonomske fakultete smo zdaj zasledili njen zapis, da dolguje opravičilo zaradi tvita, ki se deli po družabnih omrežjih.

»Ne nameravam pojasnjevati svojega mentalnega stanja, miselnega procesa ali okoliščin, v katerih je twit nastal, ker ne mislim zase iskati opravičil. Razočarala sem tudi sebe. Zavedam se, da je bil twit interpretiran kot nestrpnost do gibalno oviranih. To definitivno ni bil moj namen, pravzaprav je »tragedija« tega twita v tem, da v njem ni nobene namere, za njim nobenega razmisleka, le izbruh frustracije glede koordinacije dveh dogodkov. (...) Iskreno se opravičujem Timu Marovtu in vsem, ki jih je moj twit prizadel. Poskrbela bom, da se kaj takega ne bo več ponovilo.«

»Pojasnilo glede montaže – tekača nisem videla, nisem slikala, in po tisti cesti ni pritekel nihče v tistem času. Slika Tima Marovta je bila dodana naknadno s strani nekoga drugega,« je še dodala.