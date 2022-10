Besede ljubljanske profesorice razburjajo javnost: tako se je spravila na hendikepiranega športnika

Minuli vikend ni bil le v znamenju predsedniških volitev, temveč so ljubljanske ulice preplavili tudi tekači ljubljanskega maratona. Dopoldne so bile številne ulice zaprte, organizatorji pa se – kljub vnaprej najavljenim zaporam – slabi volji nekaterih udeležencev v prometu niso mogli popolnoma izogniti.

Med tistimi, ki so se na volišče podali ravno v času ljubljanskega maratona, je bila tudi profesorica na eni izmed ljubljanskih fakultet. Ta si je privoščila nekaj nedopustnega. Javno je udarila po športniku Timu Marovtu, ki ga je pred leti doletela huda poškodba hrbta. Takrat so mu napovedovali, da ne bo več hodil, danes pa s pomočjo palic teče maratone.

Profesorica izgubila živce: Že pol ure čakam v koloni ...

»Že pol ure čakam v koloni. Ceste so zaprte zaradi maratona, konkretno zaradi enega tekača z berglami (!!) jaz ne morem priti do volišča,« je profesorica zapisala na twitterju. Zaradi burnega odziva uporabnikov je objavo kmalu izbrisala. »Kot pojasnilo in opravičilo, ker sem se neprimerno izrazila (napake bom priznala). Moj twit je kritika organizacije in koordinacije dveh velikih dogodkov v Ljubljani,« je kasneje pojasnjevala svoje neprimerne besede, a pri tem ni naletela na veliko razumevanja.

Simič: Pozanimajte se, kaj se mu je zgodilo

Timu so se primerneje opravičili kar nekateri uporabniki twitterja. »Žalosten in globoko osramočen se iz opravičujem Timu Marovtu, udeležencu maratona na berglah za ta amoralni tvit profesorice. Tim, v globokem spoštovanju se priklanjamo pred tvojim pogumom in srčnostjo. Zaradi ljudi, kot si ti je svet boljši in lepši,« je zapisal eden od njih.

Oglasil pa se je tudi nekdanji direktor Fursa Ivan Simič. »Na volišče bi šli med 7.00 in 8.30 ali po 13. uri. Organizacija ljubljanskega maratona je bila odlična. Ne vem, če veste kaj to pomeni. Vaša kritika Tima je neprimerna. Pozanimajte se, kaj se mu je zgodilo. Velika tragedija in z voljo se vrača. Podpiram ga.«