Ljubezen po domače: ne boste verjeli, kaj je prinesel na zmenek z Mijo

V šovu Ljubezen po domače se je zgodil zmenek Mije in Davida, ki se je nanj res temeljito pripravil. Pri sebi je imel beležko, v katero si je skrbno zapisal oporne točke, da bi mu bile v pomoč. Malo je bil živčen, kaj bo rekla Mija, a njej se taka priprava na zmenek ni zdela nič slabega, in David si je vidno oddahnil.

»Zelo mi je bilo všeč, da se ji to ni zdelo prečudno in da me ni kregala, da ni rekla, ne vem … čudak, nesposobnež, ne moreš z žensko biti, ne da bi pogledal v zapiske,« je razkril David.

Mija pa je dodala, da je tak pristop z beležko sploh ni presenetil, saj ve, da je fant, ki ni pogosto na zmenkih, in da ceni tak izvirni pristop. In priznala je še, da ji je zelo všeč, da je Davidu simpatična. A ta je šel še korak dlje in je Miji dal poljub na lica, ona pa ga je objela in tako sta uspešno zaključila zmenek.