Ljubezen po domače: Jaz vem, da on spi s tabo

se je znašel v središču precej burnega dogajanja. Kot kaže, se je med njim inzgodilo že kaj več, kot so doslej razkrili v šovu. Tako je vsaj prepričana, ki je po zmenku z Mitjo, na katerem so ji ponudili, da z njim preživi večer, to zavrnila z razlogom, da ona ni ženska, ki bi komu mešala štrene. Šokirala je Natašo in Mitjo z besedami: »Jaz vem, da on spi s tabo, ampak me to ne moti. Ne zanima me, kdo ga zdaj greje ponoči, ker važno je, kdo bo tu ostal na koncu.« Poudarila je, da so v šovu in da imajo vse enake pravice ter da bo na koncu izbiral Mitja in ne Nataša. Kot kaže, se nobena ne bo odrekla boju za želenega moškega. Trenutno pa je v močni prednosti Nataša, ki bo že drugo noč zapored preživela v toplem objemu.Prije najbolj prišla na svoj račun, ki je priznala, da ji tapostaja vedno bolj všeč. Bila sta na zmenku, kjer sta spila steklenico vina in postala bolj gostobesedna. Kljub temu pa ji Milan ni želel povedati več o svojih čustvih. Majda je zato prepričana, da skriva veliko več, kot pokaže.Ob bazenu pa jeužival vdružbi, ki ostaja neizprosna. Pravi, da bo moral biti precej bolj romantičen, če se bo želel dotakniti njenega srca, saj je navajena komplimentov o svoji lepi postavi in lepih očeh. Med njima ni videti preveč iskric, a bo nadaljevanje šova razkrilo, kako se bo izšlo.