Ravs tudi po koncu šova, Sonji grozi s tožbo

Čeprav bi pričakovali, da je med Sonjo Plešnar in Natašo Masten po koncu šova nekoliko bolj umirjeno, ni tako. Pravzaprav se zdi, da je med njima še bolj napeto, kot je bilo. Po boju za Mitjevo srce in obtožbah, da je Nataša že prvo noč skočila z njim med rjuhe, se je na facebooku oglasila Nataša in povedala, da ima dovolj. Sonji je celo zagrozila s tožbo.



»Prišel je trenutek, ko moram na to enoletno provociranje javno odreagirati. Dovolj imam tega, da me Sonja Plešnar poskuša ponižati. Že na snemanju je cel čas tekmovala z mano...in to se kar ne neha... Hvala vsem, ki ste v oddaji videla kdo sem jaz in kdo je ona... Odziv in podpora kažejo na to...in očitno nekdo tega ne prenese... Izpostavlja se v medijih in širi neresnice o meni, kaj se je tam dogajalo...to je njena izmišljena zgodba, ki bo šla v tožbo, če ne bo takoj prenehala s tem. Na to jo javno opozarjam. Opozorjena je bila že pisno zasebno,« je zapisala Nataša na facebooku.

