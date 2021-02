Lili Žagar iz tujine sporoča Sloveniji tole (FOTO)

Lili Žagar s sporočilom svojim sledilcem. FOTO: zaslonski posnetek

Nekdanja televizijska voditeljica, ki se je v jesenskem obdobju epidemije z družino preselila na Švedsko, svojim sledilcem na družbenih omrežjih pogosto poroča, kako se v tej skandinavski deželi z epidemijo novega koronavirusa borijo na svojevrsten in bistveno manj strog način, kot to počne Slovenija.Pred časom je razkrila, da sta hči in sin zakorakala tudi v tamkajšnjo državno šolo, zdaj pa je objavila še, da je šola praznovala prav posebno obletnico – 100. dan pouka v tem šolskem letu. »Dan bo potekal v znamenju ustvarjalnih delavnic, druženja, sankanja ...« je naštela Lili in nastavila ogledalo Sloveniji.In kaj medtem praznujemo v Sloveniji, se je vprašala in kar sama ponudila odgovor: »100 dni policijske ure, 100 dni zaprtih občin, 100 dni zaprtih trgovin, restavracij, športnih objektov ... in kmalu bo prišel tudi 100. dan, ko otroci, starejši od osem let, ne obiskujejo šole.« Dodala pa: »Bravo, Slovenija.«Nekdanji voditeljici in življenjski sopotnici, ki je z glasnim nasprotovanjem nekaterim vladnim ukrepov razdelil Slovenijo, očitno povsem ustreza, da se je (začasno?) preselila iz Slovenije, in se ji nekateri ukrepi v naši domovini, denimo ta, da lahko odslej kupujemo nogavice in spodnje perilo, zdijo le kot neslana šala.