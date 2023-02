Lepa afna rodila! Poglejte, kako lep dojenček (FOTO)

Vplivnica in podjetnica Lea Filipovič, ki jo poznamo tudi kot Lepo afno, je povila svojega prvega otroka. Kot je zapisala na instagramu, so to »najlepši dnevi njenega življenja«. S partnerjem Anžetom Leskovarjem sta dojenčico že pokazala na družbenih omrežjih, prav tako sta se sama posnela, kako presrečna ljubkujeta malčico. Fotografije in video si lahko ogledate spodaj.

Kot smo pisali, je bila zadovoljna in srečna nosečnica in se je počutila kot superjunakinja. Svoje zaobljeno telo in vse spremembe, ki jih je nosečnost prinesla, je v zadnjih mesecih še bolj vzljubila, čeprav so jo v prvem trimesečju mučile hude slabosti. Več o tem lahko preberete tukaj.