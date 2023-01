Lepa afna: Počutim se kot superjunakinja!

Vplivnica in podjetnica Lea Filipovič, ki jo poznamo tudi kot Lepo afno, je zadovoljna in srečna nosečnica. Te dni odšteva dneve do trenutka, ko bo v naročje stisnila svojo prvorojenko, in pravi, da se med prvi nosečnostjo počuti kot superjunakinja. Svoje zaobljeno telo in vse spremembe, ki jih je nosečnost prinesla s seboj, je v zadnjih mesecih še bolj vzljubila, čeprav so jo v prvem trimesečju mučile hude slabosti.

»Sem utrujena in hormonska superjunakinja, ki je ves čas lačna in ji ni dovoljeno dvigovati težkih stvari,« je simpatična vplivnica na hudomušen način opisala svoje trenutno počutje, ob tem pa priznala, da že komaj čaka dan, ko bo postala mamica.