Legendarna Tajči v ŠOKkastu: Odšla je, da bi si rešila življenje (VIDEO)

V značilnem oranžnem kostimu nam je takoj segla v srce. Kot da ni minilo 35 let od njenega nastopa na Evroviziji, kjer je osvojila srca oboževalcev. Tatjana Cameron - Tajči je že pri štirih letih vedela, da bo njeno življenje kot v filmu, in res živi prizore, ki bi jih lahko spisal le najboljši scenarist. V 90. letih je bila Tajči ena največjih ikon glasbene scene bivše Jugoslavije, leta 1990 je državo zastopala na tekmovanju za pesem Evrovizije in zapela še mnogo lepih hitov. Uspeh je doživela stara 19 let, na vrhuncu kariere je bila, ko jih je štela 21.

Odšla je, da bi si rešila življenje

Čeprav je živela sanjsko življenje, se je leta 1992 odločila za veliko potezo in odšla v ZDA. »Nisem pobegnila, ampak sem potrebovala čas za celjenje. Nikoli nisem mislila, da se bom za vedno preselila v ZDA,« nam je razkrila. Z dvema kovčkoma je odšla čez lužo in začela s čistega dna. Nihče ni vedel, da je na evropskih tleh Tajči velika zvezda. V Ameriki je delala kot čistilka in takrat je začutila, da je resnično svobodna: »Ko sem čistila tista ogledala, sem bila srečnejša kot takrat, ko sem osvojila nastop na Evroviziji,« nam je razkrila. Njena kariera se je v ZDA razcvetela in po petih letih v New Yorku se je preselila v Los Angeles, kjer je spoznala moža Matthewa, z njim je bila poročena 17 let in ima tri sinove.

Uspeh je doživela stara 19 let, na vrhuncu kariere je bila, ko jih je štela 21. FOTO: Marko Feist

Trije predmeti jo vežejo na čustvene trenutke

Tudi Tajči je v studio prinesla tri osebne predmete, ki jih vedno nosi v svoji torbici. So majhni opomniki na posebne trenutke njenega življenja. Prav posebna trzalica s koncerta, angel in broška, ki jo je oblikoval njen sin. Prav slednja jo spominja tudi na težke trenutke, ko je umrl njen mož Matthew in jo je sin prosil, naj pusti, da žalujejo vsak na svoj način, saj so bili to resnično težki trenutki. »Prosil me je, naj pustim, da žalujemo vsak na svoj način. Zelo modro je bilo to od njega,« nam je povedala. Prav v ta namen je nastala priponka obrnjenega nasmeha, ki ima poseben pomen.

To je ista oseba, ki nam kupuje wc-papir

Ko jo povprašamo o njenih sinovih, kar žari, saj sta z možem vzgojila tri čudovite sinove, ki so uspešni vsak na svojem področju. Decembra so z njo zapeli na koncertu v Mariboru in tudi oni se radi vračajo v Evropo. Pa se zavedajo, kako slavno mamo imajo? To se jim je utrnilo pred nekaj leti, ko je Tajči zapela na odru pred 35.000 ljudmi in so vsi noreli od navdušenja. »To je ista mama, ki nam kupuje WC-papir in pripravlja zajtrk,« je komentiral eden od sinov.

Tajči se v Slovenijo vrača na oder ljubljanske Cvetličarne, kjer bo 5. aprila nostalgičen večer s številnimi nastopajočimi, ki so polnili dvorane v devetdesetih letih.

