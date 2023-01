Lea Sirk objavila družinski video in priznala, da je imela za sabo težko pot

Glasbenica Lea Sirk je z družino odpotovala v Ženevo, kjer je obujala spomine na najstniška leta. Spomnila se je, kako težko ji je bilo preživeti študentska leta sama, daleč stran od družine v Sloveniji.

Njen zapis objavljamo v celoti:

»Tako težko je bilo preživeti tukaj tista najbolj ranljiva najstniška leta. Včasih sem med poukom zatiskala oči in se delala, da sem z družino in prijatelji doma v Sloveniji, ker verjetno nisem hotela dojeti, da sem tako daleč stran pri svojih rosnih 17 letih. Sama.

No, pozneje je bila seveda tudi faza ključnih trenutkov šolanja in flavtističnih uspehov in sem bila celo nase ponosna, a se mi tudi magisterij ni zdel dovolj velik uspeh, da bi si dovolila zaužiti študentsko življenje izven doma. Treba je bilo šibat nazaj na domača tla in vsaj 'nekaj ustvarit'.

In včeraj, ko sem stopila iz avta pred vrati šole, joj. Tako močna čustva. Mravljinci sreče, da sem zdaj, po 11 letih tukaj s svojimi tremi otroki in partnerjem. In da jim lahko povem tisoč in eno zgodbo, pa da jih pospremim v ulico polno kotičkov, trgovinc, kavarn, kjer sem tudi prešpricala kakšno uro pouka … ma sej drugače sem bila kar zgledna učenka.

Skratka. Ženeva je bila najbolj pogumna odločitev mojega življenja in lahko se samo zahvalim svoji družini, da me je znala pospremit na tako težko pot in mi dajala motivacijo, da zmorem. To ni samoumevno in tega ne zmore vsak starš.

No, Ael, Sia in Tai? Kje boste vi študirali? Da začnem varčevati.«