Laura Beranič se je oglasila po izpadu s Kmetije: Tole bo redko kdo dobil ...

Ines Dužič je že drugič pokazala premoč v areni in domov poslala Lauro Beranič, znano kot udeleženka šova Sanjski moški.

Laura je kot druga dvobojevalka izbrala moč, zato sta se z Ines pomerili v igri Uprezi mišice. Vsaka je morala trdno držati svoj del konjskega komata, ki ga med igro nista smeli izpustiti. Pri tem sta morali na svoje stojalo obesiti tri podkve, da bi tako postali zmagovalki dvoboja. Ines je začela močno in je prva obesila podkvico, kmalu zatem še drugo in tretjo. Njeni občutki ob zmagi so bili grenko-sladki.

Izpadla tekmovalka je nato članom svoje družine sporočila, naj ne počnejo stvari, ki jih bodo kasneje obžalovali. Tamari se je zahvalila za vse in dodala, da jo je pozitivno presenetila kot oseba in glava družine, pa tudi, da jim je privoščila zmago. Ni ji bilo žal, da odhaja, poleg Tamare pa bo pogrešala Ines in Marcela Verbiča, ki mu najbolj privošči zmago.

»Moja pot na Kmetiji se tukaj žal (na srečo) zaključi, jaz sem s prikazanim zadovoljna, bila sem iskrena, ne pokvarjena in sem nase ponosna. En velik hvala pa za vso vašo podporo, tone sporočil, ki jih te dni dobivam in vsem, ki ste zame navijali. Takšni odzivi so v bistvu tista prava zmaga in tole bo redko kdo dobil zato HVALA!« je po izpadu na Instagramu obelodanila Laura.