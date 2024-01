Lado Bizovičar: razgrnil bo rdečo preprogo

Natanko 21 dni pred enkratno glasbeno-gledališko predstavo Slovenska muska v Stožicah, kakršne Slovenija še ni doživela, je skrajni čas, da vam o njej izdamo nekaj več. To, da bo šov prvič v zgodovini Stožic potekal na odru, postavljenem na sredino parterja, je že znano, zdaj pa je čas, da razkrijemo tudi nekaj Ladovih gostov pri tem ustvarjalnem podvigu.

Idejni vodja Lado Bizovičar je tudi pri tem izzivu združil moči s scenaristom Juretom Karasom in pianistom Gašperjem Koncem, režijo podpisuje Nejc Levstik, scenografijo Greta Godnič, za vrhunsko osvetlitev bo poskrbel Črt Birsa, kot koreograf in kostumografinja pa sta se ekipi pridružila še Matic Zadravec in Metka Albreht. Zaradi presenečenja vam vsega seveda ne bomo izdali, vam pa lahko razkrijemo, da bodo znani obrazi na dogodek prišli po glamurozni rdeči preprogi, na odru pa bo z Ladom še kup glasbenih gostov.

Glavni akter pravi, da bo zaradi številnih sodelujočih zvezdnikov skoraj nemogoče vse skupaj še kdaj ponoviti. FOTO: Šimen Zupančič

Želijo dokazati, da se da

Slovenski muski se bodo v Stožicah poklonili tudi Novomeški simfonični orkester pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta, APZ Tone Tomšič, Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec ter Komorni zbor Ave, plesne točke pa bodo izvedli plesalci plesnega studia Impulz, plesnega studia Spice Dance, Plesnega mesta in plesne šole Bolero.

»Predvsem želimo dokazati, da se da. Da Stožice niso le dom športa in glasbe, ampak da je tu mogoče izvajati predstave, kakršnih v Sloveniji še ni bilo. To ni le izjemen ustvarjalni, ampak tudi logistični in tehnični izziv. Vse skupaj bo velik podvig tudi za same Stožice in Šport Ljubljana, a prepričan sem, da bo ta spektakel odprl vrata za nov segment zabave pri nas,« je Lado povedal o prihajajočem projektu.

Ga bomo potem kmalu spet videli na glasbenih odrih? Mogoče. Zadnje čase so družbena omrežja in glasbene platforme polni njegovih priredb znanih uspešnic, duet Blu, ki ga je zapel s Fehtarji, pa se je zavihtel čisto na vrh najbolj vročih skladb na slovenskem youtubu.