Ksenija Benedetti o Melanii Trump: si lahko obetamo kakšne konkretne koristi?

Vse oči javnosti so uprte v današnji pomemben dogodek, ko bo danes v Washingtonu potekala inavguracija 47. ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem bo prva dama slovenskih korenin Melania Trump ponovno vstopila v Belo hišo. Bo že s to simboliko prispevala k večji prepoznavnosti Slovenije v svetu?

Tik pred odhodom v ZDA se je za Delo odzval podjetnik Ivo Boscarol, ki je dejal, da je predsednik vlade Robert Golob premalo naredil za to, da bi se stkale tesnejše vezi med Slovenijo in ZDA. Očital mu je, da Trumpa ni povabil v Slovenijo še pred ameriškimi volitvami in da je raje obiskal Bidna v Beli hiši, s tem pa je Slovenija »izgubila zgodovinsko priložnost za promocijo« in celo več, da si Slovenija ne more obetati dobrih odnosov s Trumpovo družino.

Golob Boscarolovih izjav sicer ni želel komentirati, so pa v Nedelu vprašali nekdanjo vodjo protokola Ksenija Benedetti, ali si lahko Slovenija od najslavnejše rojakinje Melanie Trump obeta kakšne konkretne koristi?

»Bomo videli. Vsekakor Melania Trump ni Eleanor Roosevelt, kajne. Da bi Slovenija imela kakršnokoli konkretno korist zaradi njenega porekla, dvomim. Morda le kak obisk turista v Sevnici. Da bi gospa Trump prišla v Slovenijo, sama ali s soprogom, prav tako dvomim. Pa se predsednik vlade lahko še stokrat rokuje in fotografira z njima. Morda bi prej lahko na tem področju – zaradi svojega poprejšnjega pravniškega odnosa s prvo damo ZDA – kaj storila predsednica. Da bi gospa Trump naredila kaj posebnega za Slovenijo, ne verjamem. Včasih se mi od daleč celo zdi, da se svoje preteklosti in tega, da ni Američanka, skoraj malce sramuje. Cenim pa, da s sinom menda govori slovensko,« je povedala Benedettijeva.