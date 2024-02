Boris Cavazza čustveno spregovoril o izgubi svojih sinov in žene: »Ne zdržim!«

Slovenski igralec Boris Cavazza, ki je prejšnji petek praznoval 85. rojstni dan, je v pogovoru za Tednik spregovoril o smrti bližnjih. Med izjemno igralsko kariero sta mu umrla dva otroka in žena.

»Dva otroka sta mi umrla, pa žena mi je umrla. Nekateri so me spraševali zaradi otrok: 'Zakaj si šel spet delati'. Sem šel delati zato, ker sem moral delati in sem moral se posloviti od teh smrti in delati,« je v Tedniku dejal izjemni Cavazza.

»Včasih pa se mi je že zgodilo od mojega sina, ki je nazadnje šel... Ne zdržim! To so stvari, ki stopajo z mano,« je še dejal in komaj zadrževal solze.

Ženo in prvega sina izgubil leta 1991

Žena Mojca Sitar in sin Kristijan sta umrla leta 1991, drugi sin, Damijan, pa mu je umrl skoraj dvajset let kasneje. Damjan je bil sicer dvojček znanega slovenskega igralca Sebastijana Cavazze.

Kot so dejali v Tedniku, je slovenski igralec 85. rojstni dan praznoval z ženo Ksenijo Benedetti in dvema sinovoma.

Ksenja je o Borisu dejala, da je magnet za ljudi. Obenem pa tudi, da je brutalno iskren in preprosto car. In slednjemu lahko samo pritrdimo. Izjemen igralec z izjemno igralsko kariero.