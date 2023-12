Košir med smučarskimi legendami na koncu celo slavil

V priljubljenem avstrijskem smučarskem središču Bad Kleinkirchheim je v četrtek potekala prav posebna tekma, na kateri so se ob 70. rojstnem dnevu ene največjih smučarskih legend vseh časov Franza Klammerja pomerili nekdanji vrhunski alpski smučarji.

Med povabljenimi je bil tudi Jure Košir in na koncu celo slavil. Bil je namreč drugi najboljši po približevanju Klammerjevemu času.

Jure Košir FOTO: Mitja Felc

Kot rečeno, bila je to tekma legend, Jure Košir je o njej povedal: »Če sem popolnoma odkrit, so tu takšne legende, da bi se težko kvalificiral mednje. Tudi generacijsko so malo bolj oddaljene od mene, a to so res velika imena. Gotovo pa sem bil povabljen predvsem zato, ker Franza Klammerja poznam že dolgo. Nad njim sem bil navdušen že, ko sem se sam vzpenjal proti vrhu svetovnega pokala. To je res tako prijazen in pristen človek, da je občudovanja vreden. Se mi zdi tudi, da je Slovence vzel kar za svoje, saj smo pravzaprav sosedje. Z njim je vedno prijetno, tudi potem, ko sem ga srečeval na igriščih za golf, je namreč tudi zelo dober golfist. Ko sem dobil to vabilo, sem bil zelo počaščen. Je krasen dogodek njemu v čast. Njegova življenjska zgodba je pa tako ali tako unikum v alpskem smučanju.«

O tem, kako mu je uspel tako dober rezultat, pa Košir v smehu pojasni: »Format tekme je bil tak, da si se moral Franzu najbolj približati. Pogledal sem, kako je Franz vozil predvsem na začetku, nato pa malo taktiziral, sem tudi malo zabremzal, a ne veliko. Bil sem 9 stotink od njegovega časa. Patrick Ortlieb pa je bil še za stotinko boljši od mene.«