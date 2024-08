Korošci spet na Triglavu

Pobudnicavsakoletne odprave na Triglav, družina Grobelnik iz Završ v občini Mislinja, se niti letos ni izneverila tradiciji. »Glavna organizatorja sta Stane Grobelnik in njegova žena Stanka, ki nas vsako leto varno pospremita na vrh Triglava, obenem pa nas varno spravita nazaj v dolino,« pove Peter Prevorčič, kitarist ansambla Vihar, ki se vzpona na naš najvišji vrh udeleži vsako leto.

V odpravo pa povabi še katerega kolega, glasbenika. Letos je bil to Bojan Zeme, komponist, klarinetist, saksofonist in član ansambla Zeme, ki je s seboj vzel 16-letnega sina Dominika, ki je prav tako glasbenik. »Res pa smo se letos od Kredarice še isti dan odpravili na Triglav. Prav tako v nasprotju s prejšnjimi leti s seboj nismo nosili inštrumentov. Smo pa zapeli in se po krstu novih pohodnikov, takšnih je bilo deset, vrnili v dolino,« nam še pove Prevorčič.

Letošnja najstarejša udeleženka je bila Franja Rener, 62-letna teta Jana Tamšeta, nekdanjega trobentača Ansambla Saša Avsenika, najmlajši pohodnik pa je bil 12-letni Tilen Kamenik.

Tomaž Prevorčič, član ansambla Vihar, ob Aljaževem stolpu

Bojan Zeme s sinom Dominikom