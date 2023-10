Končno na skupni fotografiji! Bizovičar in njegova Anela v objemu drug drugega (FOTO)

Igralec in voditelj Lado Bizovičar in njegova partnerica Anela Šabanagić, s katero imata dve hčeri, se v javnosti redko pokažeta skupaj. A tokrat sta naredila izjemo in sta se na koncertu Joker Out v Stožicah skupaj nastavila fotografskemu objektivu. Pozirala sta v objemu drug drugega in javnosti pokazala, da sta povezana, njuna ljubezen pa ostaja močna.

Dvournega koncerta Joker Out, ki so v dvorani poskrbeli za pravi spektakel, se je v družbi svojih družin udeležilo več znanih Slovencev. Med drugim so v koncertu uživali Tomi Meglič (Siddharta) s svojo mlajšo izbranko Cassie Kagen, igralec Bojan Emeršič z ženo Viktorijo Bencik Emeršič in sinom, stand up komik Andrej Težak - Tešky s partnerico Majo Monrue, obrambni minister Marjan Šarec z ženo Barbaro Iskro Šarec s hčerkama, glasbenika Aleš Klinar in njegova dolgoletna partnerica Anja Rupel ...

Aleš Klinar in Anja Rupel. FOTO: Sandi Fiser, Mediaspeed

Marjan Šarec z družino. FOTO: Sandi Fiser, Mediaspeed

Tomi Meglič in Cassie Kagen. FOTO: Sandi Fiser, Mediaspeed

Andrej Težak - Tešky in Maja Monrue. FOTO: Sandi Fiser, Mediaspeed