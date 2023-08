Komercialno televizijo zapušča še en obraz

Informativno oddajo Svet na Kanalu A zapušča znani obraz. Novinarka Karmen Lugarič, ki je kar dvanajst let oblikovala program priljubljene oddaje, odhaja novim zmagam naproti. Sodelavci so se od nje poslovili s cmokom v grlu. »Res smo nasmejani, a z grenkim priokusom.«

»Po dolgih, uspešnih, zabavnih, burnih, svetlih pa tudi manj svetlih 12 letih nas namreč zapušča naša najdražja Karmen Lugarič, ki se odpravlja novim zmagam naproti,« so zapisali na Instagramu in dodali: »'Ej stara, ej stara,' sej smo veseli zate, a pogrešali te bomo, sej veš. Brez tebe še gospodarske teme, revizije, financiranja in krediti ne bodo več, kar so bili,« so še dodali.

Ni edina, ki zapušča medijsko hišo

Lugaričeva pa ni edina, ki zapušča hišo Pro Plus. Pred dnevi je svoj odhod naznanila tudi priljubljena športna novinarka Nataša Gavranič. V začetku pomladi pa je s televizije po 16 letih odšel tudi Gaber Keržišnik.