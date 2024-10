Jan Plestenjak naredil nekaj, kar je pred leti dejal, da ne bo nikoli

Kot smo že poročali, je priljubljeni pevec Jan Plestenjak, ki je v začetku leta napovedal, da se za eno leto umika z odrov, zdaj na družbenem omrežju Instagram sporočil, da je čas za vrnitev. Napovedal je, da se z novim letom vrača na velike odre in da je pred njim turneja, ki jo bo izvedel v družbi svojega stalnega banda.

Novica je razveselila njegove oboževalke in oboževalce, ki niso skoparili s čustvenimi odzivi. To pa še ni vse. Kralj slovenske pop glasbe, kot so ga poimenovali v komentarjih pod objavo sledilci, je tokrat šel še korak dalje. Naredil je nekaj, kar je pred leti dejal, da ne bo nikoli. In tako pojedel dano besedo. Na družbenem omrežju TikTok je Jan objavil kratek video.

»Jan, kaj boš zdaj začel s TikTokom?«

»Saj sem par let nazaj rekel, da ne bom nikoli na TikToku.«

»Zakaj, pa saj nisi outsider, boš moral začeti.«

»A misliš, da je že čas, ali kaj? Saj mogoče pa res še nisem toliko star. Samo potem bom moral besedo požreti. Ja, jo pa bom ne.«

