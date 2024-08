Katka Bogataj: Vedno znova sem šokirana, kako zanič je tukaj hrana (FOTO)

Vplivnica Katka Bogataj trenutno skupaj z ženo in hčerko počitnikuje v kampu Songa v Vermontu. Kot je že večkrat razkrila, ima ta kraj v njunih srcih prav posebno mesto, saj sta tam skupaj delali tri poletja. Na instagramu je ob čudoviti fotografiji zapisala, da sta vedno sanjali, da bi se tja enkrat vrnili s Hano, kar pa se jima je zdaj uresničilo.

Je pa Katka v instagram zgodbi povedala, da je vedno znova šokirana, kako »zanič« je hrana v ZDA. Kot pravi, je poceni samo hitra, sladka, nekvalitetna hrana. »Vse, kar je kvalitetnega, je tako drago,« je poudarila in dodala, da recimo hlebec pečenega, »normalnega«, kruha stane do 13 dolarjev (slabih 12 evrov).

Bogatajeva ob tem dodaja, da se ob vsem tem ne čudi, da ima veliko Američanov težave s prekomerno telesno težo. Je pa ob tem poudarila, da ni vse slabo in da ima rada ZDA in tamkajšnje prebivalce, saj so bili do nje vedno zelo prijazni. Razkrila je tudi, da je bencin pol cenejši kot pri nas.