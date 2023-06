Kar debelo smo pogledali! Znana Slovenka v domači kadi takole namakala živali (FOTO)

Špela Kastelic, ki jo je slovenska javnost spoznala v resničnostnem šovu Vražje dame, je ljubiteljica živali. Že večkrat smo pisali, da ji je od doma ušel maček pasme savannah, ki velja za poldivjo mačko, doma pa ji družbo delajo še papiga, pes, konj in tudi račke.

Račke v domači kopalni kadi. FOTO: Zaslonski Posnetek

Špela je na instagramu objavila posnetek, kako v domači kopalni kadi spremlja čofotanje malih račk. Kar debelo smo pogledali, a nam je Špela zaupala, da imajo doma bajer, kjer že domujejo race.

Zdaj so kupili nove račke, ki so stare komaj teden dni, tako da so zanje prvotni prostor našli kar doma, kjer jih kopajo in hranijo, ko bodo vsaj malo zrasle, jim bodo uredili zunanje bivališče v kletki, pozneje pa še v bajerju. Saj kot pravi Špela, morajo biti račke že čisto samostojne pred bivanjem v bajerju, da jih ne ulovi kakšna lisica ali velika ptica ujeda.