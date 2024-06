Kaj takega pa še ne! Janša pohvalil Pirc Musar

Pred današnjim praznikom je včeraj zvečer potekala državna proslava, ki so se je tokrat udeležili številni politiki, tudi opozicijski.

Strokovnjakinja za protokol Ksenija Benedetti je proslavo ocenila kot odlično, zmotila jo je le garderoba prve dame Tine Gaber, ki po njeno ni bila primerna.

Poleg predsednice Nataše Pirc Musar in njenega moža ter predsednika vlade Roberta Goloba in njegove partnerke sta se proslave letos udeležila tudi predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša in njegova soproga Urška Bačovnik Janša.

Če pa se osredotočimo na vsebino, je glavna govorka na slovesnosti predsednica Nataša Pirc Musar izpostavila pomen skupnosti. Ni pa pozabila niti na pokop vseh Slovenk in Slovencev ter drugih, ki doslej niso imeli pravice do groba. »Naredimo konec prilagajanju zgodovine trenutnim političnim interesom,« je pozvala.

To je bilo všeč tudi opozicijskemu prvaku Janezu Janši, ki mu pohvale sicer gredo težko iz ust. »Pohvalo pa zasluži tisti del govora, kjer se je zavzela za pokop nepokopanih in zamolčanih žrtev krvave komunistične morije. Upam, da ni več v obtoku ideja, da se jih pokoplje čim dlje od oči in svojcev. Zanje je mesto na ljubljanskih Žalah,« je zapisal.

