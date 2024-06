Lahovnik ob nagovoru predsednice: »Za začetek naj se super premožni ‘prvi damjek’ odpove državni renti ...«

Časi pred osamosvojitvijo niso bili lahki, a smo znali videti svetlo prihodnost, je na proslavi ob dnevu državnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Zdaj so na obzorju temni oblaki, nanje moramo biti pripravljeni, a prebrodimo jih lahko le skupaj. Zato moramo vsak dan dokazovati, da smo skupnost, je pozvala.

Kdo je bil na proslavi? Osrednje državne proslave na Kongresnem trgu v Ljubljani, s katero letos obeležujemo 33. obletnico sprejema ključnih osamosvojitvenih dokumentov, so se ob Pirc Musarjevi udeležili tudi drugi predstavniki državnega vrha, med drugim premier Robert Golob, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in predsednik DS Marko Lotrič. Med udeleženci je tokrat tudi predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša.

Predsednica republike Pirc Musarjeva je na osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti izpostavila pomen skupnosti. Zgledi vlečejo, in ko oblast ne zna ali ne zmore izboljšati nesprejemljive slike družbe, mora navdih iskati zunaj pisarn, je izpostavila.

Spomnila je na delo številnih organizacij in programov, ki dnevno delajo za olajšanje življenja revnim, nemočnim, izključenim in marginaliziranim. »Njihovo skupno sporočilo je kratko: če ni sočutja do sočloveka, ni skupnosti,« je izpostavila Pirc Musar.

Državna proslava na Kongresnem trgu. FOTO: Jože Suhadolnik

Lahovnik ostro nad presednico

Na govor presednice se je že odzval bivši minister in priznani ekonomist Matej Lahovnik. Bil je oster: »Za začetek naj se super premožni "prvi damjek" odpove državni renti za njeno spremljavo po zgledu Pahorjeva Tanje, potem pa naj predsednica razpravlja o solidarnosti in revščini.«