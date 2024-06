Janševa Urška in Golobova Tina: katera je na proslavi bolj blestela?

V ponedeljek se je Kongresnem trgu odvila proslava ob dnevu državnosti. Slavnostni dogodek ni minil brez predstavnikov slovenskega političnega vrha. Poleg predsednice Nataše Pirc Musar in njenega moža ter predsednika vlade Roberta Goloba in njegove partnerke Tine Gaber sta se proslave letos udeležila tudi predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša in njegova soproga Urška Bačovnik Janša.

Premierjeva partnerka je v svojem slogu tudi tokrat izbrala dolgo obleko, ki je bila posuta z bleščicami. Tokrat je izbrala obleko temno zelene barve. Kljub temu, da je Bačovnik Janša izbrala bolj nevpadljivo opravo, ni bila zaradi tega nič manj opazna. Črnino je popestrila s pasom z zlatimi detajli in čipkastimi zlatimi uhani.

Robert Golob in Tina Gaber. FOTO: Jože Suhadolnik

Janez Janša inUrška Bačovnik Janša. FOTO: Jože Suhadolnik

Za črnino sta se tokrat odločili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Nataša Pirc Musar FOTO: Jože Suhadolnik