Kaj so skupaj počeli Pahor, Prevc in Katanec? (FOTO)

Borut Pahor, Peter Prevc in Srečko Katanec so Slovenci, ki se lahko pohvalijo z velikimi uspehi na svojem področju. Prvi je pustil velik pečat v politiki, drugi ga je pustil v smučarskih skokih, tretji pa v nogometu. Vsi trije že od nekdaj veliko potujejo, tako da je popolnoma mogoče, da jih kdaj srečamo na letališču. Tako kot so se sami med seboj.

Pahor je na svojem instagram profilu razkril, da so se srečali na domačem letališču. Objavil je sliko, na kateri so pozirali s potovalnimi torbami. Kot je razkril, je ta nastala pred odhodom. V bližini je bil tudi Robert Hrgota, a je bil tisti hip zaposlen z drugo stvarjo.

»Iz domovine preko Istanbula na različne konce sveta. Na domačem letališču pred odhodom s Petrom Prevcem in Srečkom Katancem, Robert Hrgota je ravno urejal karto. Vsi nasmejani. Peter pred zaključkom sezone fenomenalno skače in leti (ne vem zakaj sploh rabi avion), Katanec zmaguje z uzbekistansko reprezentanco in tudi jaz se nič ne pritožujem. Vse je na svojem mestu,« je zapisal Pahor.

Pahor v svoji objavi ni razkril, kam točno jih je pot vodila, Prevca je skoraj zagotovo v finski Lahti, kjer bo potekala naslednja tekma smučarjev skakalcev za svetovni pokal. Katanca pa je, tako se zdi, v Uzbekistan. Čez tri tedne bo namreč imel novo tekmo z uzbekistansko reprezentanco. Pomerila se bo s hongkonško.