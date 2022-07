Talentka Tjaša Dobravec: postala je članica cirkuške družine

Mlada in nadarjena Tjaša Dobravec, zmagovalka sedme sezone oddaje Slovenija ima talent, je živ dokaz, da želje lahko postanejo resničnost. Sedemindvajsetletna plesna akrobatka je namreč dobila glavno vlogo v predstavi svetovno znanega cirkusa Cirque du Soleil, in sicer v Andorri la Velli, glavnem mestu Andore.

Naša talentka je tako postala prva slovenska umetnica v zgodovini, ki je bila izbrana za glavno vlogo v predstavi priljubljenega cirkusa, ob tem pa je priznala, da je o čem takšnem pred nekaj leti lahko le sanjala. Priprave na točko so bile izjemno zahtevne, a je bil ves njen trud poplačan, ko so vodilni v cirkusu priznali, da jih je Tjaša s svojimi neverjetnimi gibi ganila in dokazala, česa vse je sposobno človeško telo. Akrobatka je ob tem še povedala, da so se ji od zmage v oddaji odprla mnoga vrata, njena zgodba s Cirque du Soleil pa še ni končana.