Jure Janković z ženo in mamo ujet na koncertu (FOTO)

Pred dnevi je v Cankarjevem domu v Ljubljani nastopil legendarni igralec, režiser, pesnik in glasbenik Rade Šerbedžija s svojim bendom Zapadni kolodvor in gostom Liviom Morosinom, legendarnim istrskim glasbenikom. Obiskovalci so skoraj do zadnjega kotička napolnili Gallusovo dvorano, med znanimi osebnostmi, ki so se udeležili koncerta, pa smo med drugim opazili del družine Janković.

Mija Janković, soproga Zorana Jankovića, Jure Janković in Maxime Pikula. FOTO: Sasa Despot, Mediaspeed

Soproga ljubljanskega župana Mija Janković, sin Jure Janković in njegova izbranka Maxime Pikula so bili na dogodku prešerno razpoloženi in so dokazali, da so tesno povezani.

Polna dvorana Cankarjevega doma. FOTO: Sasa Despot, Mediaspeed

Jure in Maxim sta poročena od maja letos, informacija o njuni zvezi pa je vzbudila precej pozornosti, saj je bila Maxime pred dobrim desetletjem zaročena z Damijanom Jankovićem, Juretovim starejšim bratom.

Rade Šerbedžija. FOTO: Sasa Despot, Mediaspeed

Bivša soproga Jureta Jankovića, s katerim imata sina in hčerko, je Vesna Janković, ki je srečno zaljubljena že več let, a o svojem dragem v javnosti ne govori rada. Po drugi strani ne skriva, da je skupaj z otrokoma v lepih odnosih z nekdanjo taščo Mijo.