Jure Godler: Politiki kradejo šov satirikom

Jure Godler, vsestranski glasbeni, televizijski, gledališki in spletni ustvarjalec, mojster komedije, pisatelj, intelektualec in sodobno utelešenje klasičnega gospoda, ki je zadnja leta najbolj izpostavljen kot voditelj oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem in kviza Milijonar na Planet TV, sledi svojim začrtanim ciljem. Pred kratkim je izdal že svojo šesto knjigo Naš človek v kafani, ki je četrti v nizu napetih akcijskih satiričnih Godlerjevih romanov, v katerih Slovenijo in svet s pomočniki rešuje tajni agent Sove Filip Novak. Da je novo knjižno delo naletelo res na pozitiven odziv med bralci, priča že število prednaročil novega romana, ki je za skoraj 80 odstotkov preseglo predprodajo lanske uspešnice Doktor Nobody, sicer pa so vsa njegova dela v knjižnicah ves čas izposojena. Avtor se rad podaja tudi med bralce in gledalce, eno takšnih srečanj je bilo pred dnevi v Kočariji nad Kostanjevico na Krki, kjer se je pri Grubarjevih zbralo toliko radovednih domačinov, da jih je kar nekaj ostalo pred vrati. Resda Godler (še) ni tako plodovit pisec kot na primer slovita Agatha Christie, ki je spisala več kot 65 romanov, dva do štiri na leto, a si je Brežičan, ki zdaj živi v Trstu, zadal jasen cilj: vsako leto napisati en roman. »Pisanje knjige je formulaično, strukturo zgodbe si naredim vnaprej za vsa poglavja, potem pa sledim normi, koliko moram napisati na dan,« je izdal način svojega pisanja. Sicer pa je začel pisati že v osnovni šoli. Prvo knjigo je izdal leta 2008 z naslovom Radio GaGa, Razgaljeni, gre za spomine na delo z ekipo Radia GaGa. Veliko zanimanja je požel s tragikomedijo Predsednikova norost, v kateri opisuje, kaj bi se zgodilo, če bi predsednik republike postal nesposoben vodenja države zaradi duševne motnje. Leta 2020 je navdušil kot avtor vohunsko-satiričnega romana Casino Banale, ki so mu sledili še Vohun, ki me je okužil, Doktor Nobody in zdaj še Naš človek v kafani. Njegovi romani izhajajo pri brežiški založbi Primus, unikatno in prepoznavno podobo pa jim daje oblikovalka in ilustratorka Janja Baznik iz Kostanjevice.

Godler z Janjo Baznik, ki je oblikovala naslovnice njegovih knjig.

Slabo smo razgledani

Včasih je torej Godler pisal simfonije, študiral je namreč kompozicijo na Akademiji za glasbo Mozarteum v avstrijskem Salzburgu, zdaj piše knjige. A ne le to, zelo rad ustvarja tudi dve televizijski oddaji: kviz Milijonar in Ta teden z Juretom Godlerjem. Slednjo lahko na Planet TV spremljamo že osem let, v njej pa Godler satirično obravnava aktualne dogodke, novice in politiko preteklega tedna. Vodenje te oddaje mu je še vedno v velik užitek in izziv, se je pa v zadnjih nekaj letih politika, tako slovenska kot svetovna, močno spremenila. »Ko smo začeli leta 2015, je bila politika na neki način dostojanstvena sama po sebi. Ne le pri nas, tudi po svetu. Z novico, za katero smo se odločili, da jo uporabimo v oddaji, smo morali nekaj narediti. Ni bilo tako, da bi le pokazal izjavo, in bi bilo to to. Danes nimaš več kaj narediti. Včasih smo iskali analogije, podobnosti, danes so smešna že sama dejanja. Na primer to, da Klakočarjeva poje. Kaj naj še rečem na to? Vse je postalo izrazito brezsramno in to po vsem svetu. Mogoče je to naslednja evolucijska stopnja politike, kdo ve. Politiki tako s svojim obnašanjem že vse naredijo in nam satirikom kradejo delo,« pravi Godler in tudi sam politično odgovoril na vprašanje, iz koga se na slovenskem političnem parketu najraje norčuje: »Pa saj se sami iz sebe norčujejo! Nobenega problema ni več, vsi delajo in se obnašajo, kot jim paše.« Na vprašanje, kako razgledani smo Slovenci, brez pomislekov odgovori: »Slabo smo razgledani. Najbolj me žalosti, da mnogi v kvizu Milijonar po prvih petih vprašanjih, ko imajo zagotovljenih 300 evrov, odnehajo, češ da jih nadaljevanje ne zanima več, ker so prišli po 300 evrov in jim že to veliko pomeni ter da bodo lahko dolgo shajali s tem denarjem. Ta nezainteresiranost mi ni všeč. Resda je Slovenija majhna, a že če pogledamo hrvaške kvize, na primer kviz Superpotjera, se lahko čudimo, od kod sodelujoči vedo toliko faktov.«

Jure Godler bo tudi v prihodnjih dneh in tednih nadaljeval druženja z bralci. V ponedeljek, 20. novembra, bo v osrednji knjižnici v Trebnjem, istega dne bo z Anžetom Tomićem gost na 39. Slovenskem knjižnem sejmu, v soboto, 25. novembra, bo gostoval v Knjigarni MK - Aidea v Mariboru, 5. decembra v Dijaškem domu na Viču v Ljubljani, 24. januarja pa v Knjižnici v Medvodah.