Junakinja Ljubezni po domače živela kot v nočni mori: Izgubila sem možnost za uspeh, za kariero ... (VIDEO)

Slovenska radijska voditeljica in tekmovalka šova Ljubezen po domače Kaja Grozina je odprla srce in spregovorila o nočni mori, ki jo je doživljala v zadnjih letih. Imela je visoke kredite, ki so bili najeti na črnem trgu, zaradi česar je morala plačevati visoke obresti. Posledično je bila v primežu nasilnih ljudi, ki so od nje terjali povračilo denarja, je povedala v posnetku.

V dvajsetminutnem posnetku, ki ga je objavila na omrežju tiktok, je pojasnila, kako se je njeno življenje zapletlo po tem, ko si je pred leti njen takratni partner izposodil denar na črnem trgu, ona pa je jamčila za vračilo.

Ostala je brez strehe nad glavo, brez hrane ...

»Nekaj mesecev je bilo vse v redu, potem pa se je začel pravi pekel, ki še traja,« je dejala Kaja.

»Leta sem živela v veliki paniki in klicala na pomoč ljudi, da mi pomagajo. Denar sem si izposojala drugje, da sem lahko odplačevala ljudem na črnem trgu dolg, ki sploh ni bil moj. Ti ljudje so mu lahko dnevno grozili s pretepanjem, nasiljem, grožnjami, da bodo prodali mene in dele mojega telesa. Grozili so tudi, da bodo naredili nekaj mojim najbližjim,« se spominja.

Po njenih besedah so obresti za kredite na črnem trgu tako visoke, da jih je težko odplačevati, četudi imaš redne prihodke. Sama je na koncu hodila v tri službe, a ji ni nič ostalo. Ostala je brez strehe nad glavo, brez hrane, leto in pol je živela brez vzglavnika in odeje ...

Kaja, ki je nedavno le odplačala kredit, je v posnetku, v katerem opozarja ljudi, naj nikar ne storijo iste napake, povedala, da je zaradi treh služb sicer služila visok znesek, a je spala v službi, prosila za hrano, bila prejemnica humanitarne pomoči in si od ljudi izposojala denar z izgovorom, da ga potrebuje za nekaj drugega, saj jo je bilo sram priznati, da je dolžnica na črnem trgu.

»Življenje je bilo nočna mora,« pravi. Zadevo je sicer tudi predala policiji, potem ko so ji grozili, da jo bodo ubili ali pa prodali v tujino.

Napisala je petnajst poslovilnih pisem, a se je k sreči odločila za življenje.

Na črnem trgu vse izplačala, a je v njeno življenje prišla praznina

Nedavno je ljudem na črnem trgu vse izplačala, a je v njeno življenje prišla praznina in velik občutek sramu, saj je menda izgubila prijatelje.

»Pokvarila sem si lastno ime in vsi gledajo name, kot da si izposojam denar. Izgubila sem možnost za uspeh, za kariero, zredila sem se ... Izredno težko mi je bilo spet najti smisel. A ko si v stiski, obrneš ves svoj imenik, da prideš do denarja. Na marsikaj nisem ponosna, a ko se boriš za življenje, da te ne bo kdo ubil, se ne boriš po pravilih.«

Zdaj je, vsaj kar se finančne plati tiče, priplavala kolikor toliko na površje in si želi, da bi po štirih letih težkega življenja v prihodnjem letu le dočakala kakšen dan dopusta, ki si ga doslej ni mogla privoščiti.