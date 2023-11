Jo prepoznate? Hči Jureta Koširja se je podala na glasbeno pot (VIDEO)

Nekdanji smučar Jure Košir je na instagramu objavil, da je njegova hčerka Aniko je izdala svojo prvo pesem in videospot zanjo. Ustvarja pod umetniškim imenom Jenn, naslov skladbe pa se glasi Let It Be (Naj bo).

18-letna Anika Košir je napisala besedilo za skladbo, pod produkcijo pa se je podpisal znani slovenski producent Cazzafura, ki je tudi producent in nekdanji partner glasbenice Senidah.

Ob objavi delčka videospota je Košir zapisal, da je ponosen na svojo hčerko in dodal: »Bravo, tamala«.

Mama Alenka Košir hčerinega velikega dogodka še ni komentirala, a ji, tako kot vedno, zagotovo stoji ob strani.

