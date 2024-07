Jernej Kuntner in žena Monika praznovala obletnico na Škotskem

Igralec Jernej Kuntner in žena Monika sta nedavno praznovala 30. obletnico poroke. Bila je zanimiva in romantična, se spominjata. Ženin in nevesta sta si namreč za poročni dan izbrala dan samostojnosti slovenske države, a se jima načrti niso povsem uresničili.

»Datum sva izbrala skupaj. Monika je bila že noseča, pa še naša država ima takrat rojstni dan. Res pa poroka ni bila čisto na dan slovenske državnosti. Leta 1994 je bil dan državnosti na soboto, in ker je bil praznik, se na soboto ni poročalo, kot je sicer običaj, zato sva imela poroko dan prej,« se spominja igralec. Bila sta študenta, pred poroko sta se tudi zaročila. Civilna in cerkvena poroka sta potekali v ljubljanskem Trnovem, za priči pa sta si izbrala najboljša prijatelja Klaro in Marka. Na medene tedne se sicer nista odpravila, a sta se znašla po svoje.

Najprej romantična zaroka, nato poroka

»Imela sva medeni konec tedna. Takrat nisva imela denarja za kakšno večje potovanje. Šla sva na Bled, kjer sta bila po poroki tudi moja babi in dedi, ki sta se vzela 21. junija 1943 v Marburgu an der Drau, torej v Mariboru pod nemško okupacijo. Bled sva izbrala tudi zato, ker je prelep in romantičen,« še pravi Kuntner. Maja sta odpotovala na Škotsko, kamor je igralec ženo peljal, da bi proslavila poročni jubilej.

Okrogla obletnica

»To je prekrasna dežela, ki z zavistjo gleda na našo neodvisnost, na našo samostojno Slovenijo. Dobro se zavedajo, da smo tistega čudežnega leta 1991 ujeli edinstven vlak usode in si izborili prelepo državo. Škoti imajo veliko naravno bogastvo, a jim ga kraljevina jemlje in onemogoča njihove osamosvojitvene težnje. Po svoje se mi zelo smilijo,« doda. Na Škotsko sta odpotovala sama, sin in hči sta ostala doma. »Da si potrdiva zvestobo potí in zvestobo póti, kot bi rekel moj oče, pesnik,« razkrije. Če je zaročna prstana kupil Jernej, ju je za okroglo obletnico Monika.

»Na Škotskem nama je kupila prekrasna srebrna prstana z njihovimi motivi in po navdihu serije Outlander. Jaz sem njej podaril prekrasno uro,« nam je še zaupal. Povprašali smo ga še za recept za srečen in dolg zakon. »Predvsem je treba delati na ljubečem in spoštovanja polnem odnosu, preden se ves med poliže, kot je rada rekla moja mama, torej, preden zaljubljenost izpuhti v vsakdanji, monotoni tek življenja. Če pa je le nekaj ostane, jo je treba zalivati in negovati, kot da je zadnja bilka na tem svetu. Tako nežno in predano je treba delati na odnosu. To je moj nasvet,« še pove za konec igralec. Zaupal nam je še, da sta z Moniko poročne fotografije ekskluzivno odstopila Novicam, saj je njegova žena precej stroga, ko beseda nanese na zasebnost.