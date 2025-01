Konec ljubezni, Jerica Zupan samska! »V življenju se zgodijo nepredvidljive spremembe«

Po desetih letih skupnega življenja se je 40-letna Jerica Zupan, nekdanja televizijska in radijska voditeljica, danes pa spletna vplivnica, razšla s svojim partnerjem Timotejem, ki je bil od nje šest let mlajši.

Še zgodaj poleti je kazalo, da je par neločljiv, a se je nekje zalomilo.

Jerica svoje zasebno življenje zaradi narave poklica pogosto deli s sledilci, ti pa so tudi opazili, da Timotej kar čez noč ni bil več več prisoten v njenem življenju. To je potrdila tudi Jerica sama, ko se je na profesionalnih družinskih jesenskih in novoletnih fotografijah, kjer so bili še lani skupaj, zdaj fotografirala le še v družbi svojega triletnega sinčka, ki ga imata skupaj s Timotejem.

Jerica nam o spremembi v svojem življenju ni želela podrobneje pojasnjevati, je pa posredno potrdila, da sta se s Timotejem res razšla: »V življenju se včasih zgodijo nepredvidljive spremembe, ki jih ne želimo vedno deliti javno. Vsaj ne trenutno,« nam je sporočila.

Pred dnevi je proslavila svoj 40. rojstni dan in pokazala, da je v dobri psihični in fizični kondiciji. »Baje se zdaj šele vse začne! Ane? A bomo trgal gate ali ne bomo. Vse najboljše, vodnarji,« je navihano, tako kot ona zna, zaželela svoji generaciji.

Čeprav je za Jerico to obdobje sprememb, je jasno, da se z velikim optimizmom podaja v novo poglavje svojega življenja, obdana s podporo prijateljev, družine in, kot vedno, s svojo ljubeznijo do smeha.