Jelinčič v Banjaluki odprl denarnico in častil (FOTO)

Predsednik zunajparlamentarne stranke SNS Zmago Jelinčič Plemeniti se mudi v Banjaluki, prestolnici entitete Republike Srbske, kjer razmišlja o ustanovitvi mestnega odpora svoje stranke SNS.

»Stekli so pogovori o ustanovitvi mestnega odbora Slovenske nacionalne stranke v Banjaluki,« je zapisal tamkajšnji novinar Marinko Učur, ki je tudi objavil fotografijo z Jelinčičem.

O prihodnosti stranke SNS za mejami Slovenije so se pogovarjali v enem od banjaluških lokalov, vzdušje pa je bilo po vsem sodeč prijetno, sploh zato, ker se družba med sabo pozna in so prijatelji, kot jih je oklical Jelinčič.

Marinko Učur je izkoristil priložnost in se še pošalil na račun Slovencev. »Pa mi še kdaj povejte, da v družbi Slovencev vsak plača svojo pijačo. To ne drži. Torej, Zmago je odprl denarnico,« je zapisal banjaluški novinar in objavil fotografijo.