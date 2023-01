Je to Dušan Smodej? Zakrožil je videoposnetek (VIDEO)

Pozno poleti je Slovenijo pretresla afera o anonimnih in medijskih poročilih o domnevnih spolnih in finančnih zlorabah, ki so letela na novomeškega kulturnika in zastopnika Društva za sodobno kulturo Fotopub Dušana Josipa Smodeja.

Smodeja, ki so ga številna dekleta na anonimnem instagram profilu Proti nasilju Dušana Smodeja obtoževala spolnega nadlegovanja, naj bi te dni posneli v središču Ljubljane. Na twitterju je namreč zakrožil videoposnetek, na katerem naj bi se domnevno Smodej sprehodil mimo ene od prodajaln.

Tukaj je videoposnetek:

Ali gre res za Smodeja ali ne, ne vemo. Je pa znano, da so ljubljanski kriminalisti že sredi oktobra končali preiskavo kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti in da nadaljujejo preiskavo, povezano z ugotavljanjem nenamenske porabe javnih sredstev.

Oktobra so namreč s PU Ljubljana sporočili, da so v obsežni preiskavi ugotovili dvanajst sumov kaznivih dejanj zoper devet oškodovancev, zaznali so tri osumljence. Neuradno ga policija bremeni štirih kaznivih dejanj, in sicer dveh zaradi spolnega nasilja ter po eno zaradi uživanja prepovedanih drog in povzročitve hudih telesnih poškodb. Pri tem sta bili oškodovani dve osebi, so takrat pojasnili na policiji.

»Zoper isto osumljeno osebo smo preiskovali še dve kaznivi dejanji zoper spolno nedotakljivost in kaznivo dejanje izsiljevanja, kjer pa sumi niso bili potrjeni, o čemer smo pristojno okrožno državno tožilstvo obvestili s poročilom,« je takrat pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana Martin Rupnik.