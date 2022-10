LJUBLJANA • Novomeščan Dušan Josip Smodej je kot predsednik društva Fotopub svoja ljubljanska prebivališča izbiral v bližini društvene postojanke na Tivolski cesti – to so domnevne žrtve spolnega nadlegovanja opisovale kot prostore groze. So pa tudi s temi stanovanji povezane obtožbe, le da finančne narave. Smodej niti za Fotopub ni izpolnil vseh povratnih obveznosti, ki jih je imel, očitno pa so se njegovi dolgovi kopičili že nekaj časa pred razkritjem spolne afere. Na koncu je potrkal rubežnik Eno od teh stanovanj je najel sredi leta 2020; za trisobno, veliko skoraj 89 kvadratni...