Direktor Fotopuba stopil pred kamere: Imam razburljivo in nenavadno spolno življenje

Glavni akter afere Fotopub Dušan Josip Smodej se kot kaže ne skriva v tujini, kot so namigovali nekateri na družabnih omrežjih, temveč je doma, v Sloveniji. Stopil je pred kamere oddaje Tarča in dejal, da ga policija do zdaj še ni obiskala. Pravi, da je vse kar ve o preiskavah in obtožbah, izvedel iz medijev. Pravi tudi, da so ga iz svojih krogov izključili praktično vsi.

Na vprašanje ali je omamil in zlorabil kakšno dekle, je dejal: »Absolutno ne.« Ali bi se lahko našli posnetki, ki ga bremenijo je prav tako odvrnil »absolutno ne.« Ne zanika deviantnih nagnjenj in enega od zapisov, v katerem opisuje, kako bi dekle priklenil na radiator v kleti na Tivolski. »Je resničen, gre za seksualno fantazijo, ki je del enega daljšega pogovora, ki je vzet iz konteksta. A gre le za fantazijo,« je dejal. »Moje spolno življenje je dosti razburljivo in nenavadno. Imel sem veliko različnih izkušenj,« je dejal in dodal, da jih ne gre posploševati.

Povedal je tudi, da se je v noči pred samomorom srečal tudi z Romanom Uranjekom. »O njegovih razlogih pa ne morem govoriti. Pogovarjala sva se o mojem problemu in da moram verjetno za nekaj časa oditi. Da se ne bo ustavilo, da se je ustvarilo neko javno mnenje o meni,« je dejal in da mu ni deloval pretirano zaskrbljen.

Smodeja je potrdil, da pozna Luko Mesca, da se je udeležil nekaterih njegovih predstav. Prav tako se iz novomeških krogov pozna z bivšim ministrom za digitalno preobrazbo Markom Borisom Andrijaničem. Potrdil je, da je njegov prijatelj tudi Nejc Krevs, novinar RTV, zanikal pa je, da bi poznal Niko Kovač in Jašo Jenulla.

Zanikanje in minimalizíranje

V oddaji Tarča so povedali, da so imeli veliko težav pri pridobivanju gostov, saj so mnogi, ki so sodelovali s Smodejem in Uranjekom, sodelovanje zavrnili. To novinarke in publicistke Maja Megla ni presenetilo. »Vedno ko kdo spregovori, pride do reakcije in v krogu bližnjih je vedno tako, da pride do zanikanja in do minimalizíranje.« Megla je še dejala, da ima informacije, da je bila danes podana ovadba zoper Smodeja.

Afero je v oddaji komentirala tudi kulturna ministrica, sicer članica Levice Asta Verčko. »Levica je bila v to afero potegnjena kot nek devianten faktor na politični sceni. Seveda smo tega vajena, saj so nas pred kratkim začele desne stranke celo prepovedati. Naši stranki ne morejo obesiti nikakršnih afer ali korupcije, zato smo tarča desnica,« je dejala in na vprašanje, ali je poznala Smodeja dejela, da s Smodejem nima poznanstva, a je hkrati dodala, da oba delujeta na področju vizualnih umetnosti. »Gotovo sva se kdaj srečala na kakšnem dogodku, zunaj tega pa do srečanja ni prišlo.«

O novomeškem kulturniku Dušanu Smodeju in ostudnih zločinih, ki naj bi se dogajali v kleti Fotopuba na Tivolski, smo prvi pročali v Slovenskih novicah. Medtem ko je Smodej ves čas zanikal, da bi omamljal in spolno nadlegoval dekleta so prve žrtve že podale ovadbe. Anonimni zapisi so se vrstili en za drugim, a je minilo kar nekaj časa preden je prišlo do prvih ovadb. Sporno dogajanje na področju kulture je pošteno pretreslo slovensko javnost. Val očitkov je pljusknil tudi na politično prizorišče.