Je Nina Osenar Kontrec noseča? Novi posnetek jim je je dal misliti (VIDEO)

Nina Osenar Kontrec je na svojem instagram profilu objavila video, v katerem jo lahko vidimo z nosečniškim trebuščkom. Zaradi tega videa so se njeni sledilci spraševali, ali je morda na poti nov otrok.

Nina je posnetek pospremila z napisom: »Uvodna minuta v zelo special kuharski show...vam je vsec?«. V nadaljevanju pa je razkrila, da ne gre za novo nosečnost, ampak da je bila v videu v pričakovanju prihoda Marlona, torej s sina, ki že nekaj let razveseljuje njo in njenega moža Dejana.

»V mojem trebuščku je Marlon. to je bila pilotna oddaja, na televizijo bi mogla priti po moji porodniski. Ampak sem zbolela in je nismo snemali. veliko truda je bilo vlozenega v ta pilot. Ampak mogoce pa se pride na ekrane,« je zapisala in razkrila resnico. Verjamemo, da bi si marsikateri njen sledilec na družbenih omrežjih želel, da bi se s to oddajo pojavila na ekranih. No, kot je sama zapisala, je to še povsem mogoče.

Pretekla leta so bila za sicer pogosto nasmejano Nino zelo zahtevna. O svojih težkih trenutkih je spregovorila tudi v ŠOKkastu, v katerem smo jo gostili.