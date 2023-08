Jasna Kuljaj je nagradila najditelja

Jasna Kuljaj, ki smo jo do nedavnega spremljali kot voditeljico oddaje Pri Črnem Petru, pozneje pa je na Planetu TV vodila tudi komentatorsko oddajo, ki je spremljala Exatlon in komentatorsko oddajo ob nogometnem svetovnem prvenstvu, zdaj pa v vlogi predavateljice svoje dragocene izkušnje z javnih nastopanj deli z drugimi, ni pretirano odvisna od družbenih omrežij in tudi na svojem profilu na facebooku ne objavlja prav vsake podrobnosti.

Nedavno pa se ji je pogled na enega od Facebookovih profilov vendarle obrestoval. »Zadnjič po dolgem času obiščem enega od svojih FB-profilov, in ta ima potem še veliko podkategorij, inbox ima še veliko podinboxov, kamor meče tiste, ki ti napišejo 'hej, kako si' ... skratka, to so sporočila, ki za večno ostanejo neprebrana ali pa jih preberem z veliko zamudo. No, tistega petka, ko so po Sloveniji pustošile poplave, sem sedela v lokalu v City Parku, kjer mi je natakarica zaupala wifi-kodo za moj tablični računalnik in med množico sporočil sem opazila tudi zapis neznanega človeka, ki mi je napisal, da so v Bohinju ob cesti našli bančno kartico z mojim imenom in priimkom,« je svojo izkušnjo delila Jasna. »Ampak kot tipična ženska, ki ima več torbic, sem verjela, da se valja v eni od njih,« je priznala. Očitno se je motila in olajšano ugotovila, da je njena bančna kartica na varnem, pri neznanem človeku, ki jo je našel in shranil.

Jasna Kuljaj je ena od ambasadorjev cvička. FOTO: Osebni arhiv

Že čez nekaj dni je sledilo srečanje z neznancem, ki se mu je Jasna nekako morala oddolžiti, saj to, da človek najde bančno kartico in jo varno hrani, danes ni nujno samoumevno. Izkazalo se je, da je njeno bančno kartico našel Jani iz Gorenjske, natančneje iz Kranja, z Jasno pa sta se kmalu srečala tudi v živo, da ji jo je vrnil. On je Jasni prinesel kartico, Jasna pa se mu je sklenila oddolžiti s cvičkom, ki ga prideluje njen oče, ona pa ga promovira in je ena od ambasadork. Poleg cvička je Jani iz Gorenjske od Jasne prejel tudi vabilo na letošnjo trgatev, pa ne le on, temveč kar vsa njegova družina. Dejal ji je, da se zagotovo srečajo pod Gorjanci, že po nekaj urah pa je Jasna dobila tudi njegovo sporočilo z oceno cvička. Njen novi prijatelj ji je napisal: »Ocena cvička: ŠE!« Jasna je dodala, da je vesela spoznanja, da še obstajajo dobri in pošteni ljudje.