Poglejte, s kom vse se je Janša rokoval na Škotskem (FOTO)

V škotskem Glasgowu se je sešel vrh voditeljev v okviru podnebne konference COP26, kjer so govorili o blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter o podnebni pomoči revnim državam. Dogodka se je udeležil tudi premier Janez Janša, ki se je rokoval s kolegi z vsega sveta in to je objavil na instagramu.

Ob prihodu na srečanje sta Janšo pozdravila predsednik britanske vlade Boris Johnson in generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Johnson je bil še posebej dobre volje in razpoložen za pogovor, medtem ko mu je Janša tiho odgovarjal nazaj. Več v videu spodaj:

Predsednik vlade se je ob robu podnebne konference rokoval tudi s predsednikom Republike Koreje Mun Dže Inom, s katerim sta se zavzela za krepitev dvostranskih odnosov med državama.

Janez Janša s korejskim predsednikom. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Prisrčen objem sta si namenila tudi s predsednikom indijske vlade Narendom Modijem.

Prijazen pozdrav pa s predsednikom izraelske vlade Naftalijem Bennettijem in predsednikom Hondurasa Juanom Orlandom Hernándezom.

Janez Janša z izraelskim predsednikom vlade. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Srečal se je še s češkim predsednikom vlade Andrejem Babišem, španskim premierjem Pedrom Sanchezem, z malteškim predsednikom vlade Robertom Abelo in romunskim predsednikom Klausom Iohannisem.

Predsednik vlade je v Glasgowu imel tudi šest bilateralnih srečanj. Srečal se je s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, z gruzijskim predsednikom vlade Iraklijem Garibashvilijem in indonezijskim predsednikom Jokom Vidodom.