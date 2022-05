Jan Knez bo redil jelene: Miško je moj car

Jan Knez, jezični udeleženec lanske Kmetije, je v šov s seboj pripeljal mladega srnjačka, takrat še mladiča, starega 3 mesece. Miško je zabaval tekmovalce in se podil po posestvu, skupaj z mačkom Tomom. Danes je Miško že odrasel, 1-letni srnjak. Živi v gozdu, ob Janovi hiši in vsak dan vsaj 3-krat pride, če ne drugo, na pojedino, točno ob uri.

Jan in Miško skupaj jesta. FOTO: Osebni Arhiv

»Pride jest in se cartat, vedno pa se moram z njim pomeriti tudi v borbi, če ne hodi za mano in me prosi ter bode z rožički. Je izjemno bister, razume vse, le govoriti ne more. Ko ga vzgajam, ga včasih malce kregam in je takoj užaljen. Zasmili se mi, stisnem ga k sebi in polupčkam, pa je spet vse v redu. Imel sem mnogo živali a kaj takega še ne. Miško je moj car!«

Sedaj, ko je vreme topleje, Jan in Miško kar skupaj obedujeta pri mizi, na vrtu. Ob hladnem vremenu pa se srnjaček greje na tepihu, v hiši.

Dnevni izkupiček jajc je pripravljen za oddajo. FOTO: Osebni Arhiv

»Začela je pomlad, zato je dela ob hiši na pretek. Čistim teren, ki je zaraščen z grmovjem, saj ga nameravam zagraditi. V njem bom redil jelene«, je povedal delavni Jan, ki ga je za vzrejo teh gozdnih živali navdušil prav Miško.

Pa to niso edine živali Janovega posestva. Ima tudi veliko račk, kokošk in mladega petelina. »Petelin ima še pevske vaje, ne zna še dobro pet. Kokoške pa so zelo pridne, dnevno znesejo okrog 40 jajčk«, je ponosen Jan na svoje živalsko carstvo.