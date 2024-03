Izpoved Denisa Avdića: Našli smo otroške risbice; kar smo videli, nas je pretreslo

Nekdanji policist, danes priljubljeni radijec Denis Avdić se je v jutranjem programu Radia 1 spominjal dni, ko je še nosil modro uniformo. Pa so ga sodelavci prosili za anekdoto iz časov, ko je kot mož postave opravljal hišne preiskave. Zaradi afere Litijska namreč o njih te dni govori vsa Slovenija.

Potem ko je nekaj časa razmišljal, se je Avdić vendarle odločil s poslušalci deliti zgodbo, ki se mu je močno vtisnila v spomin. Kaj kmalu je bilo jasno, da ne bo šlo za katero od tistih, ob katerih se iskreno nasmejemo. Nekako takole je šlo. Nekega dne so med opravljanjem hišne preiskave pri neimenovani Slovenki odkrili otroške risbice. Narisal jih je tam živeči deklič; a ko so policisti uzrli prizore na njih, jim je zastal dih. Upodobljeni so bili nazorni prizori spolnih odnosov. Izkazalo se je, da je mamica dekliča domov za zabavo vozila različne moške. Njena hčerkica je mogla dogajanja, ki bi moralo ostati za štirimi stenami in je stvar odraslih, ne samo gledati, ampak tudi risati.

V studiu je nastala žalostna tišina.