Izkoristili pevko Avsenikov

Podatek, da so Slovenci samo letos izgubili 11 milijonov evrov zaradi spletnih prevar, je precej pretresljiv, zato nobeno opozorilo, četudi ste ga slišali že desetkrat, ni odveč. Na to tokrat opozarja Lucija Selak, pevka Ansambla Saša Avsenika, ki je še ena v vrsti znanih slovenskih obrazov na seznamu spletnih nepridipravov.

Njeno ime se je namreč pojavilo na različnih spletnih platformah, neznanci, ki stojijo za lažnimi profili, pa želijo do Lucijinih oboževalcev in oboževalk priti na različne načine. »Pojavljajo se lažni profili z mojim imenom in podobno profilno fotografijo. Do vas pristopijo na različne načine. Prosim, ne nasedajte prevaram. Nikdar prva ne kontaktiram. Od vas ne zahtevam osebnih podatkov ali denarja,« je spletne prijatelje opozorila Lucija. Neznanci na nekaterih lažnih profilih z ljudmi komunicirajo tako, da se predstavijo kot njeni predstavniki in želijo do podatkov priti pod pretvezo, da so pooblaščeni za komunikacijo. »Da bi se izognili prevaram, vas prosim, da ne odpirate sumljivih povezav, temveč jih prijavite. Vsak naj bo odgovoren za svoja dejanja po svojih najboljših močeh. Hvala,« je še zapisala pevka.

Ana Praznik FOTO: POP TV

S podobnimi težavami se že dlje srečujejo mnogi znani Slovenci, precej neprijetnosti ima pevka Ana Praznik. Ta se že od lani ukvarja z lažnimi objavami o tem, da je sodelovala pri sistemu hitrega zaslužka denarja in so ji zaradi tega celo odvzeli prostost. Pevka in voditeljica nam je pred časom dejala, da največjo težavo vidi v tem, da jo ljudje spremljajo v medijih, ji zaupajo in potem zares mislijo, da promovira kriptovalute ali pa organizira nagradno igro, v kateri deli denar.