Ivjana Banić šokirala javnost: Lej, kaj mi je naš spet naredil

Radijska voditeljica, ki je že pred časom zapustila Slovenijo in se z družino preselila na rajske Havaje, kljub oddaljenosti ostaja v stiku z domovino. Svoje sledilce in prijatelje redno obvešča o tem, kako teče njihovo življenje na drugem koncu sveta, in mnogi ji idilično okolje seveda zavidajo. Ivjana pa je tokrat poskrbela za pravo presenečenje in nihče več ne, ali je bilo vse skupaj le šala.Ivjana je namreč svojim sledilcem sporočila, da se je vrnila v Slovenijo in zraven pripela fotografijo, na kateri boža svoj lepo zaobljeni trebušček. Ker je objavo spisala 1. aprila, tako so vsaj sledilci predvidevali, saj so Havaji v drugem časovnem pasu kot Slovenija, so mnogi podvomili o resničnosti zapisa. Ivjana je navihano vrgla kost in zapisala, naj uganejo, kaj je res, in dodala, da tistemu, ki ugotovi, kaj iz njenega zapisa drži, podeli nagrado. Od takrat se ni več oglasila, sledilci pa nestrpno čakajo, da pove, ali se bo štiričlanski družinici res pridružil še eden.