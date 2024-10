Iskanje sreče v zlatih letih: strokovni pogledi na življenje po karieri

Združenje za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja je že drugo leto zapored organiziralo redno srečanje v Mariboru. Tokrat so udeleženke govorile o brezskrbnosti, sreči in zdravi poti v jesen življenja. Najprej so na Lentu obiskale slavno starko, vitalno Guinnessovo rekorderko, najstarejšo trto na svetu, ter se ob žlahtni kapljici poučile o njeni zgodovini v Muzeju najstarejše trte.

Jelka Vrečko, kulturologinja in nekdanja vodja kabineta župana, dr. Fanika Krajnc Vrečko, literarna zgodovinarka, teologinja in bibliotekarka, dr. Breda Jesenšek Papež, UKC Maribor, ter Dragica Korenjak, svetovalka za razvoj prodajnih mrež

Soorganizatorka dogodka, motivatorka in ena največjih strokovnjakinj za prodajo ter poslovni uspeh Dragica Korenjak jim je v teoriji in praksi strokovno predstavila primere dobre prakse s petimi služabniki sreče, varnosti in zdravja na poti v penzion.

Polona Lah, strokovna sodelavka na projektu VGC+ srce Štajerske, ženska leta 2018 Lotka Uršnik ter Barbara Žgajner, direktorica Centra za pomoč na domu Maribor

Na okrogli mizi, ki jo je vodila Katja Janko Puh, vodja marketinga za modno znamko Comma, pa so debatirale Nataša Sernc, vodja oddelka tržnega komuniciranja in oglaševanja pri OTP banki, Ljiljana Pavković, specialistka za izobraževanje pri zavarovalnici Vzajemna in Nika Cerar, ki se v podjetju Art Terapija ukvarja s fraktalnimi risbami.

Zvezdana Lubej, solastnica Chocolade Village by the River, ter Helena Kodrič Mori, direktorica Smart Money Slovenija

»Onavejke so polne znanja, izkušenj in modrosti, zato je pripraviti svežo, zanimivo in navdihujočo vsebino vedno vznemirljiv izziv. A ko že med dogodkom in predvsem po njem vidiš in občutiš vso to pozitivno energijo, navdušenje, iskre v očeh obiskovalk in govork, veš, da je bila misija uspešna,« je misli strnila Mateja P. Kristanič, direktorica agencija Vibe, ki je skrbela za celotno organizacijo.