Iščejo novo vinsko kraljico

Kulturno in izobraževalno društvo Kelih, ki je v dogovoru z nosilcem projekta Vinska kraljica Slovenije, Pomurskim sejmom, nov izvajalec projekta VKS, je objavil natečaj VKS za leto 2022.

Naziv vinska kraljica Slovenije lahko pridobijo dekleta, stara med 19 in 26 let, neporočene slovenske državljanke brez otrok, ki imajo znanje o vinih, o slovenskem vinogradništvu, znanje vsaj enega svetovnega jezika in vozniški izpit. Prijava kandidatke mora vsebovati: ime in priimek, stalni naslov, datum in kraj rojstva, kontaktne podatke (številka mobilnega telefona, elektronski naslov), podatke o izobrazbi, kratek življenjepis in fotografijo.

Prijave lahko do 25. oktobra pošljete na naslov: Društvo Kelih, Ključarovci 66, 9242 Križevci pri Ljutomeru, ali na elektronski naslov info@kelih.si.

Slovenija je sicer dežela z bogato tradicijo vinske kulture in pridelave vina, poslanstvo promocije slovenskih vin, vinogradništva in slovenskih vinorodnih dežel nedvomno spada k opisu del vinske kraljice.