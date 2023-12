Imamo zmagovalca letošnje Kmetije

V zahtevni in napeti igri, ki je tudi v letošnji sezoni Kmetije odločala o zmagovalcu, so se v superfinalu pomerili Nuša Maloprav, Alen Ploj in Žan Simonič. Slednji je postal bogatejši za 50 tisočakov. V končnem izzivu, labirintu v obliki črke X, se je s prevezanimi očmi najbolje znašel, s kotaljenjem kolutov osvojil nož in si sestavil lesen most do odra, na katerem je razgrnil zastavo s svojim imenom.

»Superfinale je moj, počutim se kot superman! Kmetija zaključena. Za mano življenska izkušnja, malokdo si predstavlja kako je to v samem šovu,« je dejal po zmagi in dodal, da je za nameček osvojil tudi Suzano.

No, še prej so povedali, za koga oziroma za kaj se bodo borili v zadnji areni sezone. Nuša je odgovorila, da se bo borila za vse, tako zase, kot za vse tekmovalke in celo Slovenijo žensk. Alen je razkril, da se bo boril za svojega psa in zaročenko, Žan pa zase, zato da se dokaže še v zadnji areni. In medtem, ko se je z zmago Žana torej končala deseta sezona šova, pa na POP TV že zbirajo prijave za naslednjo, torej Kmetijo 2024.