Večkratni udeleženec resničnostnega šova Kmetija Kalipsu je rešil življenje

Večkratni udeleženec resničnostnega šova Kmetija Franc Vozel, med domačimi in prijatelji znan kot Tocki in eden nedvomno najslavnejših televizijskih kmetov pri nas, je prejel posebno priznanje.

Podelili so mu ga v trboveljskem konjeniškem klubu v Retju, katerega dolgoletni član je, in sicer ne za okroglo člansko obletnico, čeprav je Tocki v klubu res dolgo, temveč zaradi prav posebnega dejanja. Franc je namreč rešil življenje enemu od konj.

Franc Vozel je nastopil v šovu Kmetija. FOTO: Ana Gregorič

Noč je bila naporna

»Pri Kalipsu je zaradi hrane prišlo do hudih zdravstvenih zapletov. Kako se je to zgodilo, ne vem, se je pa prenajedel, in to ima lahko hude posledice. Bilo je zelo hudo, kolikor sem razumel, je prišlo do hudih komplikacij z želodcem, zato je moral nujno posredovati veterinar. Ob Kalipsu sem prebedel vso noč, vsakih sedem minut sem mu dal infuzijo in na koncu sva ga skupaj z veterinarko ohranila pri življenju,« pravi Vozel.

Noč je bila naporna, tesnobna in negotova, saj nihče ni vedel, kako se bo vse skupaj končalo, včasih se namreč zgodi, da niti veterinarska pomoč ni dovolj. Naslednji dan je začelo konju po vseh mukah in trudu kazati na bolje in je počasi okreval. Sedemletni beli lepotec je spet na nogah, čil in zdrav. Tocki je razumljivo presrečen; ne le zato, ker je čudovita žival preživela, ampak tudi zato, ker mu je sam pomagal.

Vrli junak, ki nas je v oddaji Kmetija nemalokrat nasmejal do solz in je v omenjenem društvu skoraj vsak dan, je tako prejel posebno priznanje za požrtvovalnost. »Zelo sem vesel priznanja, a najbolj pomembno pri vsem skupaj je, da je Kalipso preživel in da ne čuti posledic, zdaj se spet normalno pase in se druži z obiskovalci in klubskimi člani. Nam je pa prav zares nagnal strah v kosti,« sklene.